Nella giornata di ieri è stato archiviato il fascicolo sull'omicidio di Daniela Roveri, la manager di 48 anni uccisa a coltellate il 20 dicembre 2016 nel quartiere Colognola, nella periferia di Bergamo, nell'androne del palazzo dove viveva. La richiesta del pm della procura cittadina, Fabrizio Gaverini, è stata accettata dopo due anni di proroghe.

Omicidio senza colpevoli

Nell'inchiesta non era mai stato indagato nessuno e gli inquirenti avevano battuto varie piste (la rapina, il delitto passionale, una lite tra vicini, screzi sul lavoro), tutte rivelatesi senza sbocco per la soluzione del giallo. Daniela Roveri era stata ammazzata a coltellate nell'androne del suo palazzo di via Keplero. Centinaia di persone sono state sentite in tre anni, ma il caso non è mai stato risolto.