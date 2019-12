Si chiama 'Milano Capodanno For Future 2020’ l’evento promosso dal Comune per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Una serata all’insegna della musica e della sostenibilità, che vedrà alternarsi sul palco allestito in piazza Duomo le permorfmance di artisti come Myss Keta, Coma Cose e Lo Stato sociale, agli interventi di noti attivisti ambientalisti, tra cui Federica Gasbarro, unica italiana scelta dalle Nazioni Unite per rappresentare la sua generazione al vertice sul clima dell'Onu e all'Assemblea generale. Radio ufficiale dell’evento sarà Rai Radio2.

Allestimento ecosostenibile

L’evento sarà preparato e allestito in modo ecosostenibile: verranno utilizzate lampade a basso consumo e muletti elettrici per il carico e scarico nella fase di cantiere, mentre la fornitura di energia da fonti rinnovabili sarà certificata. Inoltre, tutto il personale in servizio utilizzerà borracce per evitare le bottigliette di plastica. L’invito per la serata, ovviamente, è quello di raggiunger piazza Duomo utilizzando i mezzi pubblici.

Su Instagram i buoni propositi per un futuro migliore

Per l'occasione, è stata lanciata anche una call to action, che invita a postare su Instagram un video, accompagnato dagli hashtag #CapodannoForFuture e #MilanoForFuture, nel quale raccontare il proprio buon proposito per un futuro migliore per tutti noi. Gli autori dei filmati più belli verranno selezionati e potranno assistere all’evento da un'area riservata sotto il palco.