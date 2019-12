Incidente a Cantù, 74enne investito muore all’ospedale di Varese

Un 74enne è morto in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi in via Fossano a Cantù (in provincia di Como). L’uomo era a piedi ed è stato travolto da un furgone di un corriere espresso, che stava effettuando una manovra in retromarcia. Trasportato in elicottero in gravi condizioni all’ospedale di Varese, il pensionato è deceduto poco dopo il ricovero.