Salvini denunciato per diffamazione da Carola Rackete: atto notificato

Il leader della Lega Matteo Salvini è stato informato dalla Procura di Milano di essere indagato nell’inchiesta nata dopo che Carola Rackete (CHI E'), comandante della Sea Watch 3, aveva denunciato il leader della Lega per diffamazione e istigazione a delinquere. Salvini infatti ha ricevuto dalla Procura un "verbale di invito a dichiarare o eleggere domicilio e nomina del difensore di fiducia", notificato dai carabinieri. Lo stesso Salvini oggi in una diretta Facebook ha mostrato l'atto di notifica della querela di Carola Rackete.

La querela

La querela da parte della capitana della Sea Watch, definita da Salvini, tra le altre cose, "sbruffoncella", "fuorilegge" e "delinquente", era stata depositata il 12 luglio in Procura a Roma. Successivamente il fascicolo era stato trasferito a Milano, dove Salvini ha la sua residenza, per competenza territoriale.

La diretta Facebook

"Carola Rackete ce l'ha con me. Chi è sotto indagine: lei che ha speronato i militari italiani? No, Matteo Salvini, lei è la parte offesa", ha affermato il leader della Lega durante la diretta Facebook. "Mi mancava - prosegue - l'istigazione a delinquere. Con tutti i problemi che hanno i tribunali, arriva una signorina tedesca viziatella e di sinistra che ha come passatempo notturno anche lo speronamento di militari che per me è reato. Noi che facciamo? Contro denunciamo, io non ho mai attentato alla vita di nessuno".