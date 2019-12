La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Condizioni anticicloniche favoriscono una giornata di tempo stabile e in prevalenza soleggiata in Lombardia, in particolare sui rilievi. Possibilità di qualche banco di nebbia o foschie mattutine sulle aree pianeggianti tra Pavese e Lodigiano. Clima freddo, nella norma del periodo.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -6°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è pessima, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 51,3 µg/m³.