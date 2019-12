Meteo a Milano: le previsioni del 2 dicembre

La situazione meteo in città

A Milano nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Schiarite in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

La depressione giunta domenica tende ad assorbirsi favorendo un generale miglioramento su tutta la regione. Ampie schiarite sono attese sui settori settentrionali e nord-occidentali della regione mentre sulle zone di pianura, specie centro-orientali, insisterà della nuvolosità anche compatta con delle pioviggini non escluse. Temperature massime in aumento sulle aree dove prevarranno spazi soleggiati.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. L temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 41,3 µg/m³.