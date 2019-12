La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 39.3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Una nuova perturbazione atlantica determina un peggioramento del tempo al Nord e in Lombardia. Piogge e qualche rovescio in transito specie tra mattina e pomeriggio, in attenuazione verso sera. Temperature in calo nei valori massimi e neve in montagna dai 1000-1300 metri.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 39.4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 28.3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,3 µg/m³.