Dopo lo sciopero dei mezzi Atm di ieri, si prospetta un’altra giornata difficile per i fruitori del trasporto pubblico a Milano e in Lombardia. L'Unione Sindacale di Base (USB) ha indetto, per la giornata di oggi, venerdì 29 novembre, uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, che potrà coinvolgere anche il settore del trasporto ferroviario. L’agitazione si concluderà alle 21:00.

Pertanto, tramite una nota apparsa sul sito ufficiale, Trenord informa che il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni. In vigore le fasce orarie di garanzia dalle 6:00 alle 9:00 e, in serata, dalle 18:00 alle 21:00.

Bus sostitutivi per Malpensa

In caso di non effettuazione dei treni Malpensa Express, Trenord fa sapere che saranno istituiti degli autobus sostitutivi limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali "Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Stabio” senza fermate intermedie. Punto di partenza e di arrivo degli autobus si troverà in via Paleocapa 1, accanto alla stazione Cadorna.

Regolari le Frecce di Trenitalia

Attraverso un comunicato, Trenitalia ha reso noto che nella giornata odierna, nonostante lo sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, le Frecce circoleranno regolarmente.