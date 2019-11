Morì in casa a Borgosatollo: ipotesi omissione di soccorso degli amici

L'uomo di 48 anni trovato morto in casa domenica 24 novembre a Borgosatollo, in provincia di Brescia, non sarebbe morto da solo. Secondo gli inquirenti con il 48enne, morto per intossicazione da psicofarmaci assunti, c'erano almeno altre tre persone che non lo avrebbero soccorso. Prima di abbandonarlo, però, avrebbero ripulito dalla droga l'appartamento dove l'uomo viveva. È stata aperta un'inchiesta per omicidio volontario contro ignoti.