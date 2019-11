Meteo a Milano: le previsioni del 28 novembre

La situazione meteo in città

A Milano nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Correnti stabili occidentali determinano una giornata variabile in Lombardia, con Sole alternato a nubi irregolari. Contesto asciutto ovunque. Banchi di nebbia o nube basse diffuse al primo mattino sulle zone di medio-bassa pianura. Clima non freddo, temperature diurne sui 13-14°C.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova cieli molto nuvolosi al mattino. formazioni nebbiose al pomeriggio. schiarite in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 38 µg/m³.