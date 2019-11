Maltempo in Lombardia, Ticino in calo: rientra emergenza a Pavia

Poco alla volta sta rientrando alla normalità la situazione dei fiumi in provincia di Pavia, dopo la situazione di emergenza vissuta ieri e domenica in conseguenza delle abbondanti piogge dei giorni scorsi. A Pavia il Ticino continua a calare e si è ritirato da via Milazzo, la via del Borgo Basso che si affaccia sul fiume. Rimane comunque attivo il presidio allestito vicino al Ponte Coperto, con la presenza di protezione civile, vigili del fuoco e 118.

Il livello del Po

Al Ponte della Becca è sceso il livello del Po: alle 8 di questa mattina era di 5,17 metri sopra lo zero idrometrico, dopo aver sfiorato i 6 metri nella giornata di ieri. Il fiume, però, preoccupa a Cremona, dove ha raggiunto i 4,37 metri sopra lo zero idrometrico, quota che conferma il livello rosso di allerta. La sorveglianza è massima su tutta l'asta del fiume. Nelle prossime ore, la preoccupazione maggiore riguarda la zona di Casalmaggiore.

Crollo di una strada in Piazza Brembana a Bergamo

Non ci sono feriti travolti dai detriti di via Locatelli, franata ieri sera in Piazza Brembana, a Bergamo. I vigili del fuoco e i soccorritori, con l’ausilio dei cani, hanno lavorato tutta la scorsa notte e durante la mattinata di oggi per spostare le macerie di 50 metri di strada crollata da un’altezza di 8 metri, per un complessivo di 300 metri cubi di materiale che si è sbriciolato sulla sottostante via Tiro a Segno, vecchio sedime della ferrovia della valle Brembana.

Data ultima modifica 26 novembre 2019 ore 13:45