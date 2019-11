Meteo a Milano: le previsioni del 24 novembre

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 6.6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

La circolazione di bassa pressione continua a portare piogge sulla Lombardia, prevalentemente sulle zone di pianura anche se fino al mattino le precipitazioni coinvolgeranno anche le Prealpi, per poi esaurirsi dal pomeriggio. Quota neve molto alta, in genere oltre i 2000m. Ventilazione debole orientale. Temperature in lieve rialzo a tutte le quote.

La situazione meteo a Cremona

A Cremona cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 5.9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest.

La situazione meteo a Pavia

A Pavia cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 7.2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,4 µg/m³.