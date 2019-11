Incidente stradale a Cernusco sul Naviglio, auto investe due pedoni

A Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, ieri sera un'auto ha investito una coppia di anziani, mentre stavano attraversando la strada, in via Michelangelo Buonarroti. I due sono stati soccorsi dal 118: l'uomo, di 74 anni, è stato trasportato in elicottero al Niguarda per un trauma cranico e diverse fratture. La donna, 67enne, è stata invece trasferita al Policlinico in codice giallo per traumi agli arti inferiori. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita.