Milano, sciopero Atm il 28 novembre

Proclamato uno sciopero di 24 ore dei lavoratori Atm per giovedì 28 novembre. La protesta, sia in superficie che in metropolitana, si svolgerà dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio.

Le motivazioni dello sciopero

La Confederazione Unitaria di Base Trasporti (Cub Trasporti) ha proclamato lo sciopero "contro la liberalizzazione e la privatizzazione del TPL milanese e dell’hinterland - si legge in una nota -, contro le gare di appalto dei servizi gestiti da Atm e per l’affidamento diretto in house dei servizi di Tpl, contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm”.