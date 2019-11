A causa dell’arrivo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in città, resteranno chiuse fino alle 14 di oggi tutte le esposizioni allestite al Palazzo Reale di Milano. Porte chiuse ai visitatori fino alle 13 anche per il Museo del Duomo. Il premier è ospite infatti dell’evento “Asset- Intelligence per le imprese”, organizzato nell’istituzione culturale di piazza Duomo dal Dipartimento Sicurezza e Informazione e incentrato sulla cybersecurity. A Palazzo Reale quindi è interdetto l’accesso alle persone non autorizzate. Alcuni turisti però, trovandosi davanti le porte chiuse, hanno protestato dicendo che la chiusura non era stata segnalata.