Meteo a Milano: le previsioni del 17 novembre

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Sono previsti 18mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Un nuovo vortice di bassa pressione risale dal Tirreno verso il Nord Italia determinando un nuovo peggioramento del tempo anche in Lombardia. Piogge e rovesci diffusi fin dal mattino che tenderanno a insistere soprattutto su settori alpini e prealpini; neve a quote di media-alta montagna; ventilazione in prevalenza settentrionale in pianura. Attenzione: previsione con attendibilità ancora bassa e soggetta a modifiche.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Sono previsti 31mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo Mantova

A Mantova cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4 µg/m³.