Corruzione, peculato e truffa: tre arresti in un comune del Varesotto

La guardia di finanza ha arrestato tre persone per corruzione, peculato, riciclaggio, reati in materia di appalti, fatture false e truffa ai danni del bilancio del Comune di Induno Olona (Varese). Si tratta di due imprenditori e un geometra: a quanto emerso dalle indagini, il dipendente pubblico avrebbe agevolato i due imprenditori a ottenere appalti diretti, in cambio di denaro contante e altri beni e utilità per un totale di circa 110mila euro. Ventisei in totale le persone indagate e 44 le perquisizioni eseguite oggi dalle Fiamme Gialle.

Data ultima modifica 11 novembre 2019 ore 10:39