Milano, torna l’Artigiano in Fiera dal 30 novembre fino all’8 dicembre

L’Artigiano in Fiera, giunto alla sua 24esima edizione, torna in scena a Milano nel grande polo di Fieramilano Rho-Pero dal 30 novembre all’8 dicembre. Per l'evento sono previsti più di 3mila espositori provenienti da oltre 100 nazioni, che mostreranno le proprie creazioni e prodotti tipici del Paese di origine ai visitatori della kermesse. All'interno dei nove padiglioni si potrà infatti compiere una sorta di giro del mondo in un percorso a tappe, in cui conoscere tradizioni e culture straniere.

Nel corso della manifestazione si svolgerà anche una rassegna internazionale dell’enogastronomia, con 43 ristoranti artigianali e 21 "luoghi del gusto" per assaporare piatti tipici nostrani e internazionali. Saranno, infine, allestiti tre saloni in cui scoprire le migliori proposte per abbigliamento, gioielleria, design e home living.

Il pass gratuito per poter accedere alla Fiera

Chiunque intenda accedere all’Artigiano in Fiera dovrà munirsi di un apposito pass gratuito e scaricabile dal sito internet "pass.artigianoinfiera.it", dopo essersi registrati. Avvenuta l’identificazione del nuovo utente, il materiale necessario per l'ingresso nel polo di Rho Fiera Milano sarà inviato tramite e-mail. Il "lasciapassare telematico", che dovrà essere mostrato all’ingresso tramite smartphone, tablet o in forma cartacea, consentirà di muoversi liberamente per tutta la durata dell’evento a partire dal 30 novembre. Il documento è nominale e non cedibile.