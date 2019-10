Un uomo di origini romene, di cui ancora non si conosce l’età, è salito sopra un traliccio della linea ferroviaria di Milano, all’altezza di via Brembo, intorno alle 16 di questo pomeriggio, bloccando il transito dei treni per quasi due ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Alle forze dell’ordine l’uomo ha spiegato di essersi arrampicato in segno di protesta dopo l’allontanamento della figlia per ordine dell’autorità giudiziaria. La circolazione è stata ripristinata alle 17.38, ma il padre ha continuato a manifestare sul palo.