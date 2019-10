Milano, furto in Rinascente: chiesti 8 mesi di carcere per Marco Carta

Otto mesi di carcere e 400 euro di multa. È questa la pena chiesta dal pm Nicola Rossato per il cantante Marco Carta, accusato di aver rubato sei magliette dal valore di 1.200 euro lo scorso 31 maggio alla Rinascente di Milano. La sentenza è attesa oggi per le 13:30. Il giudice Stefano Caramellino della Sesta sezione penale si è ritirato in camera di consiglio.

Il furto

Marco Carta è stato fermato lo scorso 31 maggio dalla polizia locale di Milano per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo insieme a una donna di 53 anni. Mentre il cantante, 34 anni, e la 53enne uscivano intorno alle 20.30 dal negozio, è scattato l'allarme, che ha fatto intervenire gli addetti alla sicurezza. La donna aveva con sé un cacciavite e sei magliette del valore complessivo di 1.200 euro a cui erano stati tolti gli antitaccheggio ma non la placchetta sensibile che ha suonato all'uscita. Giunti sul posto, la polizia locale e gli agenti dell'unità reati predatori ha ammanettato entrambi. Per il cantante, però, l’arresto non è stato convalidato perché ad avere la refurtiva era la sua accompagnatrice.

Data ultima modifica 31 ottobre 2019 ore 12:11