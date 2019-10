Lite con i coltelli nel Comasco: un arresto per tentato omicidio

Un 23enne si trova ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato accoltellato ieri notte durante un litigio da un 28enne a Dongo (in provincia di Como), poi arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. A dare l’allarme è stata la convivente del ferito, dopo che il giovane aveva subito un fendente all’addome. L’uomo, operato durante la notte, non risulta in pericolo di vita. I militari hanno nel frattempo rintracciato l’aggressore (che dopo la violenta lite era scappato) all’interno dell’appartamento in cui viveva e in cui è stato rinvenuto un coltello serramanico, usato durante il violento alterco.