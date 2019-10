Sabato 26 e domenica 27 Milano si trasforma nella 'Città della pizza'. Il capoluogo lombardo ospita per la prima volta l’evento ideato da Vinòforum e dedicato al prodotto italiano più amato nel mondo, che vedrà la partecipazione dei migliori pizzaioli dello Stivale, i quali saranno chiamati a proporre un menù composto da tre diversi tipi di pizza: una tra le due grandi classiche, margherita o marinara, un proprio cavallo di battaglia e una pizza d’avanguardia, creata appositamente per l’occasione. La manifestazione, a ingresso gratuito, si tiene alla Fabbrica Orobia, in via Orobia 15.

Pizze per tutti i gusti

I visitatori potranno degustare le pizze realizzate secondo le diverse scuole stilistiche diffuse in Italia: "Napoletana", "All’italiana", "A degustazione", "Al taglio" e "Fritta". Non mancheranno, inoltre, postazioni dedicate al "Senza glutine" e una ai "Fritti all’italiana". Fiori di latte, Mora Romagnola, stracciatella pugliese, senape, fegatini di pollo, pomodoro secco in olio, capperi di Pantelleria e cipolla di Certaldo saranno tra gli ingredienti protagonisti dei menù all’avanguardia.

Laboratori e workshop

Il pubblico potrà anche cimentarsi in prima persona nella realizzazione di una pizza a regola d’arte, grazie ai diversi laboratori, gratuiti e dedicati a tutti gli adulti, tenuti dai grandi maestri e che toccheranno argomenti quali i tipi di impasti, lievitazioni, condimenti. I più piccoli, invece, potranno realizzare tante pizze colorate e gustose grazie ai divertenti “Kids Lab”. In programma anche diversi workshop durante i quali verranno approfondite tematiche come la sostenibilità, l’imprenditoria, gli aspetti salutistici e tante altre questioni tecniche.