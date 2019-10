Linate, oggi la riapertura dopo tre mesi: alle 18 il primo atterraggio

L'aeroporto di Milano Linate riapre dopo i tre mesi di lavori di restyling, iniziati lo scorso 27 luglio con l'operazione Bridge, in cui lo scalo cittadino ha di fatto traslocato in quello di Malpensa, in provincia di Varese. L'aeroporto torna ufficialmente operativo con il primo atterraggio, previsto per le 18, di una quarantina di passeggeri sul volo Alitalia proveniente da Roma Fiumicino. Domani il volo Lufthansa delle 6.30, diretto a Francoforte, darà il via anche alle partenze. Durante la chiusura dello scalo si sono svolti due grandi eventi: il Jova Beach Party e il Linate Air Show.

Il comitato d'accoglienza

Ad accogliere sulla nuova pista i viaggiatori, con tanto di brindisi e torta, il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l'ad di Sea Armando Brunini, i vertici di Enac e anche gli operai che su quella pista hanno lavorato nelle settimane estive. Presenti anche Michaela Castella, presidente di Sea, Nicola Zaccheo, presidente di Enac, Alessio Quaranta, direttore generale di Enac, Roberta Neri, ad di Enav e i vertici della compagnia aerea italiana.