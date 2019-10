Era seduto nella propria auto dal lato del guidatore, all'interno del piano interrato dei box del condominio dove viveva da tempo, ed è stato ucciso da 10, forse 11, colpi di pistola. Il fatto è accaduto nel Milanese, a Cernusco sul Naviglio in via Don Milani 17: la vittima, Donato C., aveva 63 anni.

Il ritrovamento del cadavere

Il cadavere è stato scoperto attorno alle 19 da un residente che era sceso per recuperare la propria auto ed è stato lui a chiamare i carabinieri. Inutile l'intervento dell'ambulanza, l'uomo probabilmente era già morto da alcune ore. Il 63enne era originario di Taranto, ma viveva da anni in Lombardia. I militari stanno indagando sul caso, cercando testimoni e telecamere utili nella zona. Al piano dei box non ci sarebbe un sistema di sorveglianza, è possibile che l'assassino lo sapesse e abbia scelto di proposito quel punto.

Le indagini

Le indagini sono, quindi, in corso. Il primo passaggio degli investigatori è capire il profilo della vittima, le vicende in sospeso che potrebbero fornire un primo indirizzo della vicenda. L'unica macchia sulla sua fedina penale era un piccolo e datato precedente per droga. Quello successivo è ricostruire le ultime ore, gli spostamenti, i possibili appuntamenti riferiti a famigliari o amici. Una prima traccia potrebbe essere il numero dei colpi esplosi, più comune in omicidi di impeto che in regolamenti di conti nel mondo della criminalità organizzata.