Como, ciclista si scontra in gara contro un’auto: è grave

Un ciclista stava disputando il Piccolo Giro di Lombardia, competizione under 23 con partenza e arrivo a Oggiono (in provincia di Lecco), quando si è scontrato con un’automobile. Nel primo pomeriggio di ieri, mentre attraversava il centro abitato di Asso, in Valassina, il corridore è finito contro la portiera posteriore di una Volkswagen Golf. L’urto lo ha disarcionato dalla sella e il giovane, finito a terra, ha battuto la testa. A causa delle sue gravi condizioni è stato trasportato in ospedale in elisoccorso. Le generalità del ragazzo non sono state rese note. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.