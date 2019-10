Sondrio, tir perde legname su auto: morto ragazzo, grave la madre

Grave incidente sulla statale 38 dello Stelvio, poco prima della nuova rotonda di innesto alla variante di Morbegno in Valtellina, in provincia di Sondrio: alle 6.30 un mezzo pesante avrebbe perso parte del suo carico di legname che è finito sull’auto che sopraggiungeva dietro il camion e sulla quale viaggiavano un ragazzo e la madre.

Il ragazzo ha perso la vita, la madre è ricoverata

Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, mentre la donna è stata ricoverata in ospedale. Sul posto oltre a Polstrada e carabinieri anche i vigili del fuoco di Morbegno e Sondrio, per i rilievi e per ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie a consentire la riapertura della strada, unitamente al personale di Anas. Il traffico, al momento, è deviato sulla viabilità secondaria.