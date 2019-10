Mostra pistola in un bar di via Lorenteggio a Milano: arrestato

In un bari di via Lorenteggio, a Milano, un uomo di 64 anni, pregiudicato, è stato arrestato dalla polizia per il possesso di una pistola che stava mostrando all'interno del locale. La vicenda è accaduta ieri pomeriggio: un agente libero dal servizio ha notato l'uomo che estraeva l'arma per mostrarla a un altro cliente, risultato anche lui un pregiudicato, ma verso il quale non è stato preso alcun provvedimento. Tutto questo come se volesse mostrargli un oggetto in vendita.

L'arresto

Il poliziotto ha così chiamato rinforzi e il 64enne è stato bloccato mentre si trovava ancora nel bar. La pistola calibro 9x21 è risultata rubata nel 2005. Inoltre, nell'appartamento dell'arrestato sono state trovate 30 cartucce.