Rescaldina, ferito a colpi d'arma da fuoco in zona spaccio di droga

Un uomo di circa 30 anni, nordafricano, è stato ferito da alcuni colpi d'arma da fuoco questa mattina a Rescaldina, comune di circa 14mila abitanti della città metropolitana di Milano. La sparatoria è avvenuta nei pressi di un'area boschiva, nota zona di spaccio di droga.

Aiutato da alcuni passanti

Il 30enne è stato notato da alcuni passanti che, convinti fosse stato investito da un'automobile, hanno allertato i soccorsi. L'uomo è stato portato in ospedale a Legnano, sempre in provincia di Milano, con alcune ferite alle gambe e non sarebbe in pericolo di vita.

Da quanto emerso fino a ora, il ferito non sarebbe riuscito a identificare i propri aggressori e sulla vicenda indagano i carabinieri.