Meteo a Milano: le previsioni di oggi 22 settembre

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

L'arrivo di una perturbazione atlantica determina un generale peggioramento sulla Lombardia. Dopo una mattinata con cieli nuvolosi ma ancora sostanzialmente asciutta, dal pomeriggio sono attese piogge in estensione da Ovest verso Est. Possibili rovesci di moderata intensità. Temperature in diminuzione nelle massime diurne. Clima fresco e umido.

La situazione meteo a Como

A Como cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Pavia

A Pavia cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7 µg/m³.