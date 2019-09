Pierfrancesco Scalone, 50 anni, disoccupato, residente nel Mantovano ma di origini pugliesi, pluripregiudicato e vicino ad ambienti della criminalità organizzata, è stato arrestato ieri dalla guardia di finanza. Le Fiamme Gialle di Busto Arsizio (in provincia di Varese) hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip di Milano, Raffaella Mascarino, su richiesta dei pm Luigi Furno, Silvia Bonardi e Adriano Scudieri. L’uomo è accusato di estorsione ai danni di un imprenditore indagato nell’ambito della nota inchiesta della Dda milanese, sul presunto sistema di tangenti in Lombardia, denominata "Mensa dei poveri".

Estorti 300mila euro in pochi anni

Gli investigatori hanno scoperto l’attività estorsiva del 50enne grazie alle intercettazioni a cui era sottoposta la vittima, a cui Scalone ha estorto circa 300mila euro nel giro di qualche anno. L’arrestato ha intimidito e minacciato di morte l'imprenditore, la moglie e i suoi familiari, ed è riuscito anche a farsi consegnare una Cadillac. Di rientro da un viaggio in Germania, dove spesso soggiornava, nei giorni scorsi è stato localizzato in un bed and breakfast della provincia di Mantova.

A causa delle continue e pressanti richieste estorsive e le "sempre più ricorrenti ed esplicite" minacce e intimidazioni, è stato ritenuto "davvero urgente", scrive il giudice, provvedere a una misura cautelare di custodia in carcere: "Se oggi non sistemo, l'unica cosa che deve cercare sarà un posto sicuro, dove non vi trovo mai, né lei e né chi le sta vicino" avvertiva Scalone rivolgendosi all’imprenditore.