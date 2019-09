Tre persone sono rimaste ferite in un incendio divampato oggi in un’azienda che produce cannabis legale in via Edison, a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese (LE FOTO). In condizioni gravi due fratelli, Giuseppe e Sergio Palumbo, di 20 e 25 anni, entrambi con ustioni diffuse su tutto il corpo. I soccorritori hanno riferito che il più giovane ha un quadro clinico disperato. La terza persona coinvolta è il padre, di 66 anni, trasportato in ospedale in condizioni serie ma meno preoccupanti.

Incendio scoppiato dopo l'esplosione di un serbatoio di gas

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dai vigili del fuoco, l'incendio sarebbe scoppiato dopo l'esplosione di un serbatoio di gas. In un paio d'ore i pompieri hanno spento le fiamme, mentre i carabinieri stanno lavorando per accertare le cause dell'accaduto.

Data ultima modifica 20 settembre 2019 ore 19:43