SuperEnalotto, la vincita record di Lodi non è ancora stata riscossa

Non si sarebbe ancora presentato per ritirare il premio, nonostante sia il vincitore più fortunato della storia della lotteria in Italia. Come riporta Il Giorno, alla tabaccheria nella quale è stato venduto il tagliando da 209 milioni di euro, era il 13 agosto scorso, le titolari Marisa Caserini e Sara Poggi, madre e figlia, assicurano di non avere idea di chi possa essere il vincitore che ha tempo fino al 14 novembre per reclamare e incassare il montepremi, che altrimenti andrebbe a finire nelle casse dell'Erario. Dal 2010 a oggi, considerando solo Lotto e lotteria, non sono stati ritirati premi per oltre 350 milioni.