F1, Gp di Monza confermato in calendario fino al 2024

Il Gran Premio di Monza si correrà fino al 2024. A darne l’annuncio durante la festa per i 90 anni della Scuderia Ferrari a Milano sono stati Angelo Sticchi Damiani, presidente di Aci, e Chase Carey, Ceo di Liberty Media. I due hanno firmato il nuovo contratto in piazza Duomo davanti ad una folla in tripudio.

I commenti

Molto soddisfatto dell’accordo Sticchi Damiani: ''Avevamo il mandato di organizzare il gran premio d'Italia a Monza. Domenica scade il contratto firmato tre anni fa, ma noi dell'ACI siamo abituati a lottare per mantenere gli impegni. Non è stato facile ma alla fine abbiamo trovato un accordo con la Formula 1 e adesso possiamo dire con serenità che il gran premio a Monza ci sarà fino al 2024''. Soddisfazione condivisa anche da Chase Carey: ''Non potrei essere più contento di questo annuncio perché ci sono tante altre gare nel calendario della Formula 1, ma c'è solo una Monza e un solo pubblico italiano''.