Legambiente a Leolandia: il 14 settembre c’è “Puliamo il MiniMondo”

Mettere insieme il rispetto per l'ambiente, l'educazione delle nuove generazioni e il divertimento. È l'obiettivo della nona edizione di "Puliamo il MiniMondo", l'iniziativa di Legambiente in programma il 14 settembre a Leolandia, il parco divertimenti situato a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, dove i bambini verranno guidati a ripulire l'Italia in miniatura di 'Minitalia'. Al centro dell'iniziativa c'è la salvaguardia dei mari dalla plastica. (SPECIALE OCEAN RESCUE)

L'iniziativa "Puliamo il MiniMondo"

Le parole degli organizzatori

"Giunto alla IX edizione - spiegano gli organizzatori - l'evento si svolgerà in vista di 'Clean Up the World', appuntamento globale noto come 'Puliamo il Mondo', in collaborazione con Legambiente e con il patrocinio della Commissione Europea per sensibilizzare, appunto, i più piccoli sulla salvaguardia del pianeta. Minitalia è il nucleo storico di Leolandia, una penisola artificiale che riproduce lo Stivale con città, monumenti e località famose - e i mari che li circondano - che per l'occasione saranno invasi di rifiuti di diverse tipologie. Divisi in squadre, i bambini si divertiranno a pescare i rifiuti e smistarli con i volontari di Legambiente. Leolandia - concludono gli organizzatori - utilizza stoviglie in materiale biodegradabile e compostabile, ha 21 compattatori di bottigliette PET e impiega esclusivamente carta riciclata oltre a un impianto fotovoltaico di ultima generazione".

Ospite Cristina D'Avena

Durante l'evento ci sarà anche un'ospite, la cantante Cristina d’Avena, che incontrerà i suoi fan alle 15.30 per un divertente momento di animazione, seguito alle 17.30 da una vera e propria esibizione live in cui canterà le sue sigle più celebri dei cartoni animati.