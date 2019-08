È morto nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 agosto Fabio Muroni, il ragazzino di 14 anni di Corte Palasio (Lodi) che dalla nascita combatteva contro la sindrome di West, una rara e grave forma di encefalopatia epilettica. Si trovava in vacanza con i genitori in Liguria. Il 14enne era molto conosciuto nel Lodigiano, dove tante persone si erano mobilitate, anche con delle raccolte fondi, per aiutarlo a sostenere le cure.

Era fan di Laura Pausini

A causa della grave malattia, il giovane passava molto tempo in ospedale. Lo scorso anno aveva anche ricevuto la visita di Laura Pausini, di cui era un grande fan.

I funerali di Fabio si celebreranno nel duomo di Lodi, come riporta la pagina Facebook 'Aiutiamo Fabio Muroni’. "È nostro desiderio di non ricevere fiori ma offerte da destinare alla casa di Gabri - si legge nel post - dove Fabio era stato ospitato, visto che ci sono diversi bambini che hanno bisogno di aiuto".