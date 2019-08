A Milano, questa mattina, una donna è stata aggredita in strada da uno sconosciuto in largo la Foppa. Al momento non è chiaro come sia nata l'aggressione, se sia avvenuta a seguito di un diverbio o senza alcun motivo. L'uomo, uno straniero, che avrebbe ferito la passante con un coccio di bottiglia o comunque con un oggetto tagliente, è stato arrestato. La persona ferita, una 64enne, è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Niguarda. Sul posto è intervenuta la polizia che sta effettuando gli accertamenti.

Non è in pericolo di vita

La donna è cosciente davanti ai dottori del Niguarda e non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato varie ferite, che i medici stanno suturando, al braccio sinistro, alla clavicola, al collo e alla testa, tutte nella stessa zona, come per ripetuti fendenti. La prognosi, inizialmente riservata, potrebbe essere sciolta a breve.

L'aggressore è stato fermato dai passanti

Sono stati i cittadini che si trovavano nei paraggi a impedire la fuga dell'uomo. L'aggressione è avvenuta sotto lo sguardo attonito di svariate persone che si trovavano a passare per largo la Foppa, una piazza molto frequentata non distante da Brera e dalla zona Garibaldi. I presenti, dopo il gesto, hanno chiamato i soccorsi e hanno trattenuto l'aggressore, impedendogli la fuga. Pochi minuti dopo sono arrivati gli agenti che lo hanno bloccato.