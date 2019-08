Incidenti stradali, due morti e sette feriti nel Mantovano

Due persone sono morte e sette sono rimaste ferite, tra cui un bambino, in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, sabato 10 agosto, sulla strada provinciale 17 Postumia all'altezza di Redondesco, nel Mantovano. Il minorenne, di 10 anni, è in gravi condizioni ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Parma. Secondo una prima ricostruzione, nell’incidente sarebbero coinvolti un furgone a due posti e un'auto, che si sarebbero scontrati frontalmente. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri la vettura ha sbandato invadendo la corsia opposta, mentre sopraggiungeva il furgone.

Le vittime

Nell'impatto sono morti sul colpo i due passeggeri del furgoncino, marito e moglie, che viaggiavano insieme al nipotino rimasto gravemente ferito. Le due vittime erano originarie di Isorella, in provincia di Brescia. Il bambino si trova ora ricoverato in prognosi riservata con traumi alla testa e alle braccia. A bordo dell'automobile invece viaggiavano sei persone di nazionalità cinese, tra cui tre bambini tra i 4 e i 6 anni. Per l'impatto sono rimasti feriti, ma in maniera non grave, anche i passeggeri della vettura, uno dei quali, un bambino, è stato trasportato per precauzione all'ospedale di Cremona. Gli altri si trovano ancora al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Poma di Mantova.