Arrestato a Varedo, in provincia di Monza e Brianza, un uomo di 45 anni, accusato di aver investito da ubriaco un 69enne, deceduto dopo l'incidente. Secondo le prime ricostruzioni il 45enne, che ha dei precedenti, quando ha investito il motociclista viaggiava in contromano ad alta velocità per le vie del centro cittadino a bordo di un'Audi. Sul posto, in via Umberto I, sono intervenuti i medici del 118, i quali non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il conducente della vettura, che si è fermato a prestare i soccorsi, è stato trovato con un tasso alcolemico al di sopra del consentito ed è stato arrestato per omicidio stradale. È stato portato in carcere a Monza. La vittima viveva a Solaro ed era in sella a una Vespa al momento dell'incidente.

Nella notte un altro caso in Brianza

Un altro caso è avvenuto poco dopo mezzanotte in Brianza, a Seveso, dove un motociclista di 55 anni è deceduto all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato investito da un'auto alla cui guida c'era un uomo in stato di ebbrezza, anch'egli 55enne. Ferita una donna di 50 anni, moglie della vittima, in sella alla moto col marito, che è stata ricoverata a Monza non in pericolo di vita. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Seregno.