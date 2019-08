La situazione meteo in città

A Milano nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Un'area instabile attraversa la Lombardia nel corso del giorno. Giornata caratterizzata da molte nubi e acquazzoni e temporali sparsi, che saranno possibili fin nella prima parte del giorno sui settori montuosi, in estensione anche alle pianure nel pomeriggio, più diffusi su quelle orientali. Clima meno caldo e afoso. Venti generalmente deboli in pianura, salvo rinforzi durante i temporali, fino a moderati o tesi in rotazione da nordovest in media-alta montagna.

La situazione meteo a Como

A Como cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna

La situazione meteo a Pavia

A Pavia nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,2 µg/m³.