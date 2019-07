Milano, trovato un corpo vicino al boschetto della droga di Rogoredo

Il corpo di un uomo di 33 anni è stato trovato questa mattina, giovedì 18 luglio, in via Sant'Arialdo, nei pressi del cosiddetto 'boschetto della droga' di Rogoredo, alla periferia di Milano. Accanto al corpo è stata rinvenuta una siringa. Sono in corso indagini della polizia ferroviaria per determinare le cause del decesso. Al momento non è stata resa nota l'identità della vittima.