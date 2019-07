22enne scomparso nel Milanese, aperto fascicolo senza ipotesi di reato

Lo scorso 6 luglio, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo a 'modello 45', senza ipotesi di reato né indagati, sulla morte di Stefano Marinoni, il 22enne scomparso lo scorso 4 luglio e ritrovato morto alla base di un traliccio il 12 luglio in un campo tra Arese e Rho, in provincia di Milano. Sul caso sta indagando il pm di turno, Mauro Clerici che non ha quindi, per il momento, ritenuto di procedere per omicidio.

Ieri, 16 luglio, è stata effettuata l’autopsia sul corpo del giovane e dai primi rilievi la frattura dello sterno è stata giudicata compatibile con una caduta dall’alto. Tuttavia saranno necessari ulteriori accertamenti per chiarire le cause della morte. L'ipotesi prevalente tra gli inquirenti è quella del gesto volontario.

La scomparsa

Stefano Marinoni, elettricista, era scomparso lo scorso 4 luglio da Baranzate, in provincia di Milano. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, dopo aver parcheggiato la sua auto e lasciato all’interno il cellulare spento, si sarebbe arrampicato su un traliccio distante circa 300 metri, oltre un fossato, e da lì si sarebbe lanciato nel vuoto. A recuperare il cadavere in avanzato stato di decomposizione sono stati i carabinieri di Rho.