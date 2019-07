Lombardia, blockchain per nidi gratis: pratiche dai due ai 10 minuti

Da Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, parte da settembre la prima sperimentazione che Regione Lombardia attua per l'applicazione della blockchain con la misura "Nidi gratis". Grazie a questo l'intero processo di registrazione e verifica delle informazioni durerà dai due ai 10 minuti.

Le dichiarazioni

Come sottolineano a Palazzo Lombardia, la Regione Lombardia è tra le prime in Europa a sperimentare la tecnologia blockchain per la semplificazione della gestione dei procedimenti amministrativi, "avendo scelto la miglior soluzione disponibile per registrare informazioni in modo sicuro, verificabile e permanente. La blockchain, in particolare, consente di dematerializzare i processi di controllo e verifica e garantisce la possibilità di condividere i dati nel rispetto della privacy, senza centralizzare o duplicare i sistemi informativi. L'obiettivo di questa sperimentazione è quello di semplificare e velocizzare l'accesso al bando togliendo più del 70% dei passaggi amministrativi", ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala.

La realizzazione

La Regione sta realizzando una Web App e una Mobile App, che sarà resa disponibile gratuitamente ai cittadini di Cinisello Balsamo tramite pubblicazione negli App store più diffusi. L'applicazione verificherà in automatico, attraverso una piattaforma sicura per lo scambio di informazioni basata su blockchain, il possesso di tutti i requisiti per l'azzeramento della retta del nido. I requisiti verificati saranno l'indicatore della situazione economica (ISEE), lo stato occupazionale e la residenza di entrambi i genitori e l'iscrizione al Nido. L'eventuale adesione al bando sarà immediata e i certificati verificati su blockchain saranno subito disponibili nel portafoglio digitale personale inserito all'interno dell'applicazione.