Inaugura domani, venerdì 5 luglio, al Castello Sforzesco di Milano il Villaggio Coldiretti, ricca esposizione dedicata al patrimonio enogastronomico delle località turistiche italiane. Per la tre giorni sono attesi oltre diecimila agricoltori, che faranno conoscere per la prima volta ai visitatori le specialità nascoste dei borghi e dei piccoli comuni d'Italia.

Le attività

Il Villaggio Coldiretti si estende su oltre 200mila metri quadri all’interno dei quali sono state allestite varie attività per far vivere ai cittadini un giorno da contadini: tra aziende agricole, animali della fattoria, zappando nell'orto, sui trattori, nelle fattorie sociali con gli asini. Previsti anche laboratori di cucina con gli agrichef e degli ‘agriasili’ per i bambini.

I temi

Tra i temi di attualità che saranno affrontati in questa edizione ci sono l'Europa e l'impatto degli accordi commerciali sulle nostre tavole, ma anche le nuove politiche statunitensi con la minaccia di dazi sul Made in Italy. Un’attenzione speciale verrà riservata anche alla difesa del Made in Italy e all'educazione alimentare nelle scuole.

Presenti anche i ministri Di Maio e Bussetti

Tra gli esponenti politici che parteciperanno alla manifestazione, insieme al presidente della Coldiretti Ettore Prandini, nel giorno di apertura saranno presenti, tra gli altri, il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti.