A Milano gli insegnanti che accompagnano le scolaresche in gita viaggeranno gratis sui messi pubblici grazie a un emendamento approvato dall'aula del Consiglio comunale e proposto dal Movimento 5 stelle. Un docente ogni 10 bambini accompagnati avrà a disposizione il biglietto ordinario urbano gratuito per il viaggio di andata e ritorno, mentre già è stato stabilito dalle agevolazioni proposte dalla giunta che i bambini fino a 14 anni viaggiano gratuitamente sui mezzi pubblici nel capoluogo lombardo.

L’abbonamento off peak

L'aula di Palazzo Marino, che sta discutendo la delibera sulle nuove tariffe del trasporto pubblico in città, ha approvato anche l'emendamento di Basilio Rizzo (Milano in Comune) che modifica gli orari per viaggiare sui mezzi pubblici con l'abbonamento off peak il sabato e la domenica. Gli over 65 titolari di questo abbonamento potranno viaggiare anche in metropolitana prima delle 9 e 30 il sabato e la domenica.