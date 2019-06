Pavia, auto pirata investe un ragazzo in skateboard

Un ragazzo di 24 anni di Borgarello, in provincia di Pavia, è stato investito nella notte tra sabato 22 e domenica 23 giugno, verso l'una, da un'auto pirata mentre stava tornando a casa in skateboard. Il conducente della vettura non si è fermato a prestare soccorso. Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Matteo, dove i medici lo hanno giudicato guaribile in 40 giorni per le contusioni riportate in diverse parti del corpo. La polizia stradale, intervenuta sul posto, ha avviato gli accertamenti per risalire all'automobilista pirata responsabile dell'omissione di soccorso. Gli agenti hanno raccolto sull'asfalto alcuni frammenti persi dall'auto nello scontro.