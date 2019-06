Una giovane di 17 anni è rimasta gravemente ferita a Cusano Milanino, in provincia di Milano, dopo aver provato a calarsi dalla finestra della sua stanza, situata al secondo piano di una palazzina, per aggirare il divieto dei genitori di uscire con le amiche. Secondo le prime ricostruzioni ha tentato di calarsi dalla finestra usando alcune lenzuola annodate tra loro. La ragazza è stata soccorsa e trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è stata sottoposta a un intervento neurochirurgo. È ricoverata in prognosi riservata ma, secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.