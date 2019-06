In cinque hanno aggredito padre e figlio, costringendoli a uscire di casa e a prelevare 300 euro al bancomat quale risarcimento per aver sporcato di sangue la camicia di uno di loro durante una lite avvenuta in un locale, il 14 giugno scorso. È successo la notte scorsa a Cerro Maggiore, in provincia di Milano. Quattro degli aggressori sono stati arrestati e portati nel carcere di Busto Arsizio (Varese), un quinto è stato denunciato. A fermare l’aggressione sono stati i carabinieri, allertati dal secondo figlio dell’uomo aggredito. Le due vittime sono state medicate in ospedale per contusioni varie ed ecchimosi e dimesse con cinque giorni di prognosi.