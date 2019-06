A causa delle piogge degli ultimi giorni e dello scioglimento della neve in Valtellina, il Lago di Como è esondato e ha invaso due corsie del Lungolario. Nella provincia di Sondrio si registrano frane e allagamenti nei territori di San Giacomo Filippo, Campodolcino e Madesimo. (IL METEO)

L'esondazione del Lago di Como

La situazione, spiegano dal Comune, è monitorata costantemente dalla scorsa settimana. Il livello del Lago a Como si è alzato al punto da richiedere la chiusura di due corsie sul Lungolario, le auto transitano sulla parte di carreggiata riservata ai bus i quali sono stati deviati lungo via Cavallotti. Dalle 6,30 di mercoledì 12 giugno la protezione civile con la polizia locale e il servizio reti hanno montato le passerelle pedonali in piazza Cavour e poco dopo le 10 la diga Foranea è stata chiusa.

Frane, allagamenti in provincia di Sondrio.

La maggior criticità si registra in Valle Spluga. Il by-pass di Gallivaggio, in territorio di San Giacomo Filippo (Sondrio), aperto dopo la maxi frana di un anno fa che danneggiò parzialmente il santuario, è letteralmente inondato: fango e detriti trascinati dal torrente Liro hanno invaso la carreggiata in entrambi sensi di marcia e il transito è stato interrotto. Una frana, sempre per i violenti temporali, è caduta in località Isola sulla statale 36 dello Spluga, fra Campodolcino e Madesimo (Sondrio), ora non facilmente raggiungibili dalla Lombardia. Paura anche in Valtellina, in particolare a Delebio (Sondrio), dove il torrente Lesina è gonfio d'acqua e rischia di esondare. Sul posto, come in Valchiavenna, diversi mezzi dei vigili del fuoco e personale Anas per valutare anche in questo caso l'eventuale chiusura della strada. L'Anas ha disposto la chiusura della strada statale 36 all'altezza di Samolaco (Sondrio) per l'esondazione di due torrenti, Lobia e Pisarota, che costeggiano la carreggiata. Il traffico è deviato sulla strada provinciale Trivulzia, notevoli i disagi alla viabilità nella zona.