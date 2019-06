La situazione meteo in città

A Milano nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

L'anticiclone subtropicale protegge gran parte d'Italia ma viene disturbato sul suo bordo occidentale da aria più umida atlantica. Domenica nel complesso discreta sulle pianure della Lombardia, sebbene con della nuvolosità irregolare di passaggio specie sulle province occidentali. Maggiore instabilità invece su Alpi, Comasco e Varesotto, con qualche rovescio o temporale, che tra sera e notte tenderà ad estendersi anche alle pianure, specie centro-settentrionali, risultando localmente intenso. Attenzione particolare alle province di Varese, Como e Lecco. Temperature in lieve calo su Alpi e zona Laghi, caldo piuttosto afoso invece sulle pianure sud-orientali.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,7 µg/m³.