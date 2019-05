Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, è stato trasferito come da sua richiesta dal carcere bergamasco di via Gleno a quello milanese di Bollate. Il muratore di Mapello aveva chiesto il trasferimento per poter lavorare. La scelta sarebbe dovuta al fatto che la condanna è definitiva, e il carcere in questione ha il cosiddetto 'reparto protetti'. Yara Gambirasio, dalla scomparsa ai processi per Bossetti: le tappe

Data ultima modifica 09 maggio 2019 ore 19:34